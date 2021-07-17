MİLLİ PARK'IN ATLI TİMİ GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda geçen sene faaliyete giren atlı jandarma timi 2021 yaz sezonunda yeniden görev yapmaya başladı. Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) getirilen 'Ayperi', 'Şimşek' ve 'Dolunay' isimli atlarla koylarda devriye gezen jandarma astsubaylar ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın koylarının güvenliğini atlı jandarma timi sağlıyor. 2020 yılının haziran ayında faaliyete giren jandarma timi, turistlerin en çok tercih ettiği İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun ve Karasu koylarının sahillerinde gün içerisinde belirli aralıklarla devriye geziyor.

TİMİN GÖREVİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK

Yaklaşık 15 kilometrelik bir alanda görev yapan atlı jandarma timi, engebeli ve ormanlık bir arazi yapısına sahip Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, motorlu ekiplere göre daha rahat hareket edebildiği için tercih ediliyor. Ekibin başlıca görev alanı ise kaçak avcılık, hırsızlık, kaybolma, gasp ve kapkaç vakalarını kapsıyor. İlk yardım alanında da eğitimli olan tim, turistlerin güven içerisinde denize girmeleri ve güneşlenmelerini sağlamak için turizm sezonu sonuna kadar görev yapacak.

ATLARA TİTİZLİKLE BAKILIYOR

Nevşehir Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki JAKEM tarafından Kuşadası'na gönderilen tim, en yakın mesai arkadaşları olan Ayperi, Şimşek ve Dolunay isimli atlara çok iyi bakıyor. Her personel, bindiği atı günde en az 3 defa besliyor, 2 defa da tımar ediyor. Atlı jandarma timinde görevli astsubaylar, devriye dönüşünde vakit kaybetmeden atlarını yıkayıp, günlük bakımını yapıyor. Ayrıca 3 atın da kaldıkları 'tavla' isimli bina düzenli olarak temizleniyor. Atlara günde 1 saat ise antrenman yaptırılıyor.

Yaz tatilini Kuşadası'nda geçiren Cafer Kardaş (63) "Atlı tim çok hoşumuza gitti. İlgi çeken bir uygulama. Milli Park'ın doğal yapısına uygun bir çalışma. Güvenliğimizi sağlamak için burada görev yapan arkadaşlar çok teşekkür ederiz" dedi.