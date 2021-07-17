Üye Girişi
MİLLİ PARK'IN ATLI TİMİ GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika

MİLLİ PARK'IN ATLI TİMİ GÖREVE BAŞLADI

17.07.2021 10:52

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda geçen sene faaliyete giren atlı jandarma timi 2021 yaz sezonunda yeniden görev yapmaya başladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda geçen sene faaliyete giren atlı jandarma timi 2021 yaz sezonunda yeniden görev yapmaya başladı. Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) getirilen 'Ayperi', 'Şimşek' ve 'Dolunay' isimli atlarla koylarda devriye gezen jandarma astsubaylar ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın koylarının güvenliğini atlı jandarma timi sağlıyor. 2020 yılının haziran ayında faaliyete giren jandarma timi, turistlerin en çok tercih ettiği İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun ve Karasu koylarının sahillerinde gün içerisinde belirli aralıklarla devriye geziyor.

TİMİN GÖREVİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK

Yaklaşık 15 kilometrelik bir alanda görev yapan atlı jandarma timi, engebeli ve ormanlık bir arazi yapısına sahip Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, motorlu ekiplere göre daha rahat hareket edebildiği için tercih ediliyor. Ekibin başlıca görev alanı ise kaçak avcılık, hırsızlık, kaybolma, gasp ve kapkaç vakalarını kapsıyor. İlk yardım alanında da eğitimli olan tim, turistlerin güven içerisinde denize girmeleri ve güneşlenmelerini sağlamak için turizm sezonu sonuna kadar görev yapacak.

ATLARA TİTİZLİKLE BAKILIYOR

Nevşehir Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki JAKEM tarafından Kuşadası'na gönderilen tim, en yakın mesai arkadaşları olan Ayperi, Şimşek ve Dolunay isimli atlara çok iyi bakıyor. Her personel, bindiği atı günde en az 3 defa besliyor, 2 defa da tımar ediyor. Atlı jandarma timinde görevli astsubaylar, devriye dönüşünde vakit kaybetmeden atlarını yıkayıp, günlük bakımını yapıyor. Ayrıca 3 atın da kaldıkları 'tavla' isimli bina düzenli olarak temizleniyor. Atlara günde 1 saat ise antrenman yaptırılıyor.

Yaz tatilini Kuşadası'nda geçiren Cafer Kardaş (63) "Atlı tim çok hoşumuza gitti. İlgi çeken bir uygulama. Milli Park'ın doğal yapısına uygun bir çalışma. Güvenliğimizi sağlamak için burada görev yapan arkadaşlar çok teşekkür ederiz" dedi.

MİLLİ PARK'IN ATLI TİMİ GÖREVE BAŞLADI
MİLLİ PARK'IN ATLI TİMİ GÖREVE BAŞLADI
MİLLİ PARK'IN ATLI TİMİ GÖREVE BAŞLADI
MİLLİ PARK'IN ATLI TİMİ GÖREVE BAŞLADI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİLLİ PARK'IN ATLI TİMİ GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada 09:57 Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf 09:45 İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi 09:04 Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu 08:14 Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı 01:02 Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz 00:35 Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi 00:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı         
10:45
Sır cinayet çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım Sır cinayet çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım         
09:49
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu         
09:28
Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş         
08:49
Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü         
01:36
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı         
00:43
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı         
00:16
Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti         
23:20
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 11:00:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MİLLİ PARK'IN ATLI TİMİ GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement