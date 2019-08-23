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Milli Park Malazgirt'te bin kişiye istihdam sağladı

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt çağrısıyla birlikte ilçede başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Muş'un Malazgirt ilçesi eski alay alanının yerinde yapımı devam eden milli park şantiyesinde yaklaşık bin kişi istihdam ediliyor.

Milli Park Malazgirt'te bin kişiye istihdam sağladı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt çağrısıyla birlikte ilçede başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Muş'un Malazgirt ilçesi eski alay alanının yerinde yapımı devam eden milli park şantiyesinde yaklaşık bin kişi istihdam ediliyor.


Eski alay alanında da yapımı iki yıldır süren Tarihi Milli Park projesinde büyük bir yol alındı. 100 bin kişilik konuşma alanı, Sultan Alpaslan Namazgahı, 16 Türk Cumhuriyetinin bayraklarıyla süslenmiş Fetih yolu kısımlarında sona gelindi. Binlerce çeşit ağaç ve fidanın da dikim çalışması sürüyor. Çim ve parke bölümler de birçok kısımda tamamlanırken, helikopter iniş ve kalkış pisti de tamamlandı. Milli park alanında ayrıca millet bahçesi ve peyzaj çalışmaların yapımı son hızıyla sürüyor. Tarihi Milli Park projesinde yaklaşık bin kişinin istihdam edildiği bildirildi. Çok sayıda kişiye iş imkanının oluşturulmasıyla vatandaşlar batı illerine gitmekten kurtuldu ve kendi memleketlerinde iş imkanı buldu. Proje süresince istihdam edilen vatandaşların yanı sıra İŞ-KUR üzerinden de çok sayıda vatandaş istihdam ediliyor.


Cumhurbaşkanının Malazgirt çağrısıyla birlikte iş olanağı bulduklarını dile getiren Malazgirtli vatandaşlar, "Cumhurbaşkanımızın ilçemize ve tarihimize sahip çıkmasıyla çağrısıyla birlikte burada çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız burada Tarihi Milli Parkın yapılması talimatının verildiği iki yıl içinde binlerce Malazgirtli ve çevre il ve ilçelerden gelen binlerce işsiz gence iş imkanı oldu. Memleketimiz için çalışıp hizmet veriyoruz. Kendisinin çağrısıyla iş bulduk, kendisine saygılarımızı sunuyoruz" dediler. - MUŞ

Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:17 Kaynak: İHA
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