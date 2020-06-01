Milli park ziyaretçilerine kavuştu - Son Dakika

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Türkiye'nin önemli turizm kentlerinin başında gelen Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki koyları ve ender doğal güzellikleri ile ünlü Dilek Yarımadası Milli Parkı, korona virüs önlemleri alınarak bugün itibariyle ziyarete açıldı.

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Türkiye'nin önemli turizm kentlerinin başında gelen Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki koyları ve ender doğal güzellikleri ile ünlü Dilek Yarımadası Milli Parkı, korona virüs önlemleri alınarak bugün itibariyle ziyarete açıldı.


Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yeni tip korona virüs nedeniyle ziyarete kapatılan 44 milli parkın ve 249 tabiat parkının, 1 Haziran 2020 itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayacağını söylemesinin ardından çalışma başlatıldı. Korona virüsle mücadele kapsamında ziyarete kapatılan korunan alanların yeniden hizmete açılmasıyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerekli önlemler alınarak açılan milli parka günlük 10 bine yakın ziyaretçi beklenirken sezon hedefinin ise yaklaşık 800 bin olması bekleniyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaretçi kabul edecek olan Milli Parkların güvenliği jandarma ve park görevlilerince yapılırken günübirlik ziyaretçi kabul edilecek olan 4 koyda ise her türlü hijyen önlemi de alındı.


Uzun bir aradan sonra milli park gelen ve doğayla, denizle buluşan tatilciler duygularını dile getirdi. Deniz eve doğaya hasret kaldıklarını ifade eden tatilciler, korona virüsten bir an önce kurtulmayı dileyen tatilciler, "Umarın en kısa zamanda korona virüs biter de daha rahat şekilde daha güzel şekilde tatilimizi yaparız. Bizsiz buralar daha da çok güzel olmuş. İnsanın olmayışı doğaya çok iyi geliyor. Her şeyin geçmesini diliyorum. Umarım ülkemiz için her şey güzel olur. Bir haziranın gelmesi yasakların kalkması ile birlikte ailemizle birlikte kahvaltı yapmaya geldik. Hava biraz daha iyi olsaydı denize de girebilecektik ama şu an soğuk. Yine çok içli dışlı oturamıyoruz ama en azından doğayla birlikte olmak bizim için çok güzel. Bizi rahatlatıyor. Sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz" dedi.


Soğuya rağmen denize giren bir tatilci de mutluluğunu ifade ederek doğanın insanların olmaması sayesinde eski temizliğine kavuşmuş olduğunu da sözlerine ekledi.


Kuşadası Güzelçamlı Dilek Yarımadası Milli Park Müdürü Koray Aşık, normalleşme süreci ile birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen gerekli önlemlerin alındığını ifade ederek, "Gerekli önlemler alınarak açılan milli parka günlük 10 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Sezon hedefimiz ise yaklaşık 800 bin ziyaretçi. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaretçi kabul edecek olan Milli Parkın güvenliği jandarma ve park görevlilerince yapılacak. Günübirlik ziyaretçi kabul edilecek olan 4 koyda ise her türlü hijyen önlemi de alındı" dedi. - AYDIN

Kuşadası, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli park ziyaretçilerine kavuştu - Son Dakika

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