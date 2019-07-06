Son Dakika Haberleri: Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut Dumlupınar'da incelemlerde bulundu
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Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut Dumlupınar'da incelemlerde bulundu

17 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında incelemelerde bulundu.

Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut Dumlupınar'da incelemlerde bulundu, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında incelemelerde bulundu.

Bulut, ziyarette İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ile beraber, Dumlupınar Şehitliği, Dumlupınar Müzesi, Atatürk Evi ve İlk Hedef Anıtında incelemelerde bulunuldu.

Yapılan incelemelere Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Milli Parklar Daire Başkanı Şeref Dağdelen ve Milli Parklar Bölge Müdürü Nevzat Alğan katıldı. Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında inceleme yapılan kısımlarda ilave tasarım ve görsellerin yapılarak çeşitlendirilmesi ve yurt genelindeki tanıtım faaliyetleri hakkında istişarelerde bulunuldu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:58 Kaynak: İHA
Dumlupınar, CEO, Yaşam
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