Milli Parklar Genel Müdürlüğü, piton yılanı ve

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin evinde beslediği ve vahşi hayvan statüsünde yer alan "Koko" isimli maymuna Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerinin el koymasının arka planı ortaya çıktı. Meriç İzgi'nin "Uluslararası Yaban Hayvanı Ticareti Anlaşması" kapsamındaki izin belgesi olmadan evinde piton yılanı ve maymun beslediği öğrenildi.



Meriç Ezgi'nin, evinde beslediği ve vahşi hayvan statüsünde yer alan "Koko" isimli maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konulması görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra Tarım ve Orman Bakanlığından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Tarım ve orman Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 ay önce CİMER'e yapılan şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığından arama izni alan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Meriç İzgi'nin evinde yaptıkları aramada maymun yerine ticareti ve evde beslemesi yasak olan piton yılanı buldu. Görevliler, savcılığın tahkimatı üzerine şahsın evinde "Uluslararası Yaban Hayvanı Ticareti Anlaşması" kapsamındaki izin belgesi olan "CİTES Belgesi" olmadan ülkeye sokulan piton yılanı beslediğini tespit ederek yılana el koydu.



Daha sonra CİMER'e yapılan ihbar ve şikayetlerin devam etmesi üzerine yeniden Cumhuriyet Savcılığından alınan izin ile Meriç İzgi'nin evine giden ekipler bu sefer "Koko" isimli maymunu bularak el koydu. Piton yılanı ve maymun gibi vahşi hayvanların, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna göre Hayvanat Bahçesi Ruhsatı olanlar dışında beslemesi yasak olduğu Meriç Ezgi'ye tebliğ edilirken, "Koko" isimli maymunun Bursa Milli Parklar İkinci Bölge Müdürlüğü Yaban Hayvanı Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiği belirtildi. - ANKARA