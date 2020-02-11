Milli Parklar Şube Müdürü Gökdeniz göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Parklar Şube Müdürü Gökdeniz göreve başladı - Son Dakika

Milli Parklar Şube Müdürü Gökdeniz göreve başladı

6 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz görevine başladı.

Milli Parklar Şube Müdürü Gökdeniz göreve başladı, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz görevine başladı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Ayhan Çoşkun'un Manisa 4.Bölge Müdürlüğü Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü' ne atanmasından sonra yerine Orman Mühendisi Hüseyin Gökdeniz atandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, Yeni görevini Ayhan Çoşkun'dan devretti.


Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz, Kilis'te, yaptığı hizmetlerden dolayı Ayhan Çoşkun' a teşekkür etti. - KİLİS

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Park Müdürlüğü, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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