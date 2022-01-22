Milli parklarda ziyaretçi sayısı 52 milyona yaklaştı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki milli parkları, 2021'de 51 milyon 756 bin 443 kişi ziyaret etti.

Türkiye'de DKMP Genel Müdürlüğü'nce korunan 46 milli park, 260 tabiat parkı, 114 tabiat anıtı, 31 tabiat alanı bulunuyor. Pandeminin de etkisiyle doğa ve açık alan aktivitelerini daha fazla tercih edenler, DKMP Genel Müdürlüğü'nün korunan alanlara yaptığı tesislerden de yararlanarak tatil yapabiliyor. Koruma altındaki alanlar, yılın her mevsiminde ziyaretçilere doğal güzellik sunuyor. Doğa ile baş başa kalmak isteyen ziyaretçiler, bazı bölgelerde yaban hayvanlarını da gözleme imkanı buluyor. Doğa harikası alanlar, kışın da beyaz kar örtüsünün güzelliğiyle ilgi görüyor.