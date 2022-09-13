Milli parktaki yaban hayvanları, araçlar ve piknikçiler nedeniyle suya ulaşamıyor

TUNCELİ'de Munzur Vadisi Milli Parkı'na, ocak ayından itibaren yaklaşık 150 bin araç girdi. Koruma altındaki yaban hayvanları, piknikçiler ve araçların Munzur Nehri kenarında olması nedeniyle su ihtiyacını karşılamakta zorluk yaşıyor. Nehre inmeye çalışan hayvanların yaşadıkları kameraya yansıdı. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi avukat Barış Yıldırım, " Tunceli'den Ovacık'a doğru 59 kilometre boyunca yaban keçilerinin araç trafiği ve insan baskısından dolayı dağlardan suya baktığını gözlemleyebiliyoruz. Gerekli önlemleri alarak, alanın izolesini talep ediyoruz" dedi.

Tunceli'de, 1971 yılında milli park ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı, 42 bin 674 hektarlık alanda zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanıyla Türkiye'nin en zengin milli parkları arasında yer alıyor. Türkiye'nin de taraf olduğu Uluslararası Bern Sözleşmesi'yle korunan ve ceviz, kavak, söğüt, çınar, asma, karaağaç, çalı gibi bitki türleriyle kaplı vadi, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi daha birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyor. Ovacık ilçesine 10 kilometre uzakta, onlarca derenin suyuyla beslenen Munzur Çayı, ormanın yeşil renkleriyle birleşiyor. Her yıl yüz binlerce kişi, Munzur Vadisi'nin güzelliklerini görmek, rafting yapmak ve hava sıcaklığının arttığı günlerde serinlemek için milli parka akın ediyor.