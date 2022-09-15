MİLLİ PARKTAN UZAKLAŞAN FAYTONCULAR İŞ YAPAMIYORUZ - Son Dakika
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MİLLİ PARKTAN UZAKLAŞAN FAYTONCULAR İŞ YAPAMIYORUZ

15.09.2022 11:08

BOLU Abant Gölü Milli Parkı'nda at ve faytonlar ile turların yasaklanması sonrası Örencik Yaylası'nda iş yapamaz hale gelen faytoncular, yeniden düzenleme talep etti.

BOLU Abant Gölü Milli Parkı'nda at ve faytonlar ile turların yasaklanması sonrası Örencik Yaylası'nda iş yapamaz hale gelen faytoncular, yeniden düzenleme talep etti. Bölgede at kiralama işi yapan Sabri Balta, İşlerimiz iyi gitmiyor. 3-5 gündür siftah bile yapmadım dedi. 30 yıllık faytoncu Hayrettin Türe ise Göl olmayınca faytona binen yok diye konuştu.

Her yıl yüz binlerce turistin ağırlandığı Abant Gölü Milli Parkı'nda at ve faytonlar, 20 Temmuz'da yasaklandı. Göl etrafında at ve faytonlarla yapılan turlar da tamamen sonlandırıldı. Karar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Abant çevresindeki köylerde oturan 200 at ve fayton sahibine bildirildi. Karara gerekçe olarak, hayvanların zor koşullarda çalıştırılması ve çevre kirliliği gösterildi. Fayton ve atlar da Abant Gölü çevresinin dışındaki Örencik Yaylası'na kaydırıldı. Ziyaretçinin çok az olduğu yaylada ise faytoncular, iş yapamaz hale geldiklerini söyledi. Tatilcilerin yaylaya çıkmadığını ve günlerce siftah yapamadıklarını belirten faytoncular, atların bakım masrafını bile çıkaramadıklarını söyledi. Abant Gölü çevresinde iş yapmak istediklerini söyleyen faytoncular, yeni düzenleme talep etti.

'3-5 GÜNDÜR SİFTAH BİLE YAPMADIM'

Bölgede at kiralama işi yapan Sabri Balta, İşlerimiz iyi gitmiyor. Buraya müşteri gelmiyor. 3-5 gündür siftah bile yapmadım. Fayton, at göl kenarında olmalı. Göl çevresini dolaşmadıktan sonra bir anlamı olmuyor. Burada yaylada bir anlamı kalmıyor dedi.

Faytoncu Mehmet Balta da at ve faytonlar sayesinde Abant'ın zevkli yere dönüştüğünü söyledi.

Balta, Yaylada at ve faytonun olduğunu bilmiyorlar. Göl çevresinde biliyorlardı, geliyorlardı. Abant'ın zevkini at ve faytonlar veriyordu. Yine orada güzel bir durak yapıp, belirli bir alana bizi götürürlerse başka bir yere gitmeyiz. Belirli bir yere gider, gelir; pisliğimizi de temizleriz. Burada yapılmıyor. Siftah bile yapmadık diye konuştu.

'GÖL OLMAYINCA FAYTONA BİNEN YOK'

30 yıldır faytonculuk yapan Hayrettin Türe ise Şu anda at, fayton işine yaylada devam ediyoruz ama burayı bilen yok. 30 sene göl kenarında yaptık. Göl olmayınca faytona binen yok. Aşağıda göl ile faytonun birleşmesi bir nostaljiydi. Şu anda yem parasını çıkarmak için çalışıyoruz. Şu anda atın ve yemin parası da çıkmıyor. Okullar açılınca işler iyice azaldı. Bir sistem ve düzenleme getirilmesini istiyorum. Şu anda atlarımız burada otluyor. Havalar bozunca atları ne yapacağız Bilmiyoruz. Bunları devletimiz bizden alacak mı Almayacaklarsa kötü. Bunları satacağız. 10 tane atı olan var, bakamıyoruz. Buna bir çare bulunsun dedi.

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Milli parktan uzaklaşan faytoncular: İş yapamıyoruz Milli parktan uzaklaşan faytoncular: İş yapamıyoruz
Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Abant, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİLLİ PARKTAN UZAKLAŞAN FAYTONCULAR İŞ YAPAMIYORUZ - Son Dakika

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