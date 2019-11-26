- Milli patates çeşitleri Leventbey ve Muratbey tarla yolunda

NİĞDE - Niğde Patates Enstitü Müdürlüğünde geliştirilen Leventbey ve Muratbey isimli milli patates çeşitlerinin özel sektöre devri düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Enstitü toplantı salonunda Niğde Patates Enstitü Müdürü Uğur Pirlak ile Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi arasında imzalanan anlaşma ile iki çeşit özel sektöre devredildi.

Törende konuşan Enstitü Müdürü Uğur Pirlak: "Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle sürdürülen ıslah çalışmalarımız neticesinde 2 çeşidimizi 2015 yılı itibariyle tescil ettirmiştik. Şuan itibariyle 10 tane yerli ve milli çeşidimizi ülke tarımına kazandırdık. Geçen yıl Türkiye'de ilk kez 4 adet çeşidimizi özel sektöre satış işlemlerini gerçekleştirdik. Bu yıl yine 2 tane yerli ve milli patates çeşidimizi özek sektöre devir işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu yılki özel sektöre satışlarını gerçekleştirdiğimiz çeşitlerin isimleri Muratbey ve Leventbey çeşitlerimizdir. Söz konusu çeşitlerimizin depo dayanıklıları oldukça yüksek, verimli, pazarlanabilir yumru yüzde 94 oranında olan yerli ve milli çeşitlerdir. Bu çeşitlerimizin de devreye girmesiyle birlikte üreticilerimizin maliyetlerinin aşağı düşeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda yerli bir firmamız olan Selanik tohumculuk tarafından söz konusu patates çeşitlerimiz ihale yoluyla alındı. Kendileri bu çeşitleri ileri kademedeki tohumluk yumruları çoğaltarak sertifika haline getirecekler ve kıymetli üreticilerimizle buluşmasını sağlayacaklar" dedi.

Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi ise: "Daha önce 3 tane çeşidimizi aldık çoğaltımına başladık. Şimdi iki çeşit daha ilave ettik. Leventbey ve Muratbey'i. Yerli milli çeşidi çoğaltmaktan gururluyuz. Ülke tarımına kazandıracağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından atılan imzalarla 2 çeşit özel sektöre devredildi.