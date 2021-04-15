Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH güvenlik güçlerinin hizmetine sunuluyor - Son Dakika

Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH güvenlik güçlerinin hizmetine sunuluyor

15.04.2021 14:30

Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH güvenlik güçlerinin hizmetine sunuluyor Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından tasarlanan yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özelliğine sahip olan Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH, güvenlik güçlerinin hizmetine sunuluyor.

Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH güvenlik güçlerinin hizmetine sunuluyor

KIRIKKALE - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından tasarlanan yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özelliğine sahip olan Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH, güvenlik güçlerinin hizmetine sunuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yerli ve milli olarak tasarlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH'ın kalifikasyonu tamamlandı. Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH, NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur ve çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi başarıyla geçti.

MPT-76 MH, ağırlaştırılmış ortamlarda gerçekleştirilen testler sonrasında bile sorunsuz çalışarak dakikada 600 atım yapıyor. Beslemesini 20 mermi kapasiteli şarjörden sağlayan MPT-76-MH'ın etkili menzili ise 600 metreye kadar ulaşıyor.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hafifletilmiş MPT-76 MH'ın teknik özelliklerinden bahsetti.

"Zorlayıcı testlerden başarıyla geçti"

Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun ana yükleniciliğinde gerçekleştirilmiş bir proje olduğunu anlatan Akdere, "Proje kapsamında kullanıcıların beklentilerini karşılayabilmek için bir dizi iyileştirmelere gittik ve ürünümüzü 3 kilo 750 gram ağırlığında olacak şekilde, yaklaşık 42 testi geçerek hiçbir özelliğinden ödün vermeden başarıyla kalifiye etmiş durumdayız" dedi.

Milli Piyade Tüfeğinin yaklaşık 400 gram hafifletildiğini belirten Akdere, "Daha hafif olmasının artısı kullanıcımızın hareket kabiliyetinin ve potansiyel mühimmat taşıma kapasitesinin artırılmasını beraberinde getirdi. O anlamda da modern yapısı sayesinde optik dürbün, gece görüş cihazları gibi birçok eklenti de takılarak ürünün taşınabiliyor ve kullanılabiliyor olması sağlandı" ifadesini kullandı.

"Yeni bir projeye daha imza atacağız"

Türkiye'nin savunma sanayinde tarih yazmaya devam ettiğini kaydeden MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, "Bağımsız bir savunma sanayi için bütün yetkinliğimizi daha da derinleştirerek artırıyoruz. Gerekli kurumlarımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geldiğimiz nokta da zaten bunun işareti. İnşallah önümüzdeki günlerde de kullanıcılarımızın, başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet güçlerimizin beklentilerini sağlayabilmek ve bunlara cevap verebilmek için çözüm ortaklarımızla beraber Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu olarak birçok yeni projeye daha imza atacağız. Ama silahlarımıza baktığımızda 7.62 mm'den tutun da 12.7 mm'ye kadar keskin nişancı tüfeklerimizden 5.56 mm piyade tüfeklerine, 9.19 mm makineli tabancalara varana kadar çok geniş bir portföye sahibiz. Bu çalışmalarımızı da giderek derinleştiriyoruz" diye konuştu.

Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH güvenlik güçlerinin hizmetine sunuluyor
Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH güvenlik güçlerinin hizmetine sunuluyor
Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH güvenlik güçlerinin hizmetine sunuluyor
Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH güvenlik güçlerinin hizmetine sunuluyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Milli Piyade Tüfeği MPT-76-MH güvenlik güçlerinin hizmetine sunuluyor - Son Dakika


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