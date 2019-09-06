Son Dakika Haberleri: Milli Piyango bileti satışına düzenleme
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Milli Piyango bileti satışına düzenleme

29 dakika önce

Milli Piyango İdaresince bilet satış, çekiliş ve ikramiye, hemen-kazan ve sayısal oyunlar yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.

Milli Piyango bileti satışına düzenleme, System.String[]

Milli Piyango İdaresince bilet satış, çekiliş ve ikramiye, hemen-kazan ve sayısal oyunlar yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:49 
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