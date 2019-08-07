Milli Piyango biletlerinde Malatya'ya yer verildi
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Milli Piyango'nun 9 Ağustos 2019 günü yapılacak çekilişinin biletlerinde Malatya'nın tanıtımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:19 Kaynak: İHA
Milli Piyango'nun 9 Ağustos 2019 günü yapılacak çekilişinin biletlerinde Malatya
'nın tanıtımı yapıldı.
Biletlerin ön kısmında Eskimalatya'daki tarihi Silahtar Mustafa Paşa
Kervansarayının fotoğrafının yanı sıra "Dünya Kayısı Başkenti Malatya" yazısı ile kayısı ve Arapgir
'de üretilen mor reyhan görselleri yer aldı.
Biletlerde Malatya tanıtımın yapılması kentte memnuniyetle karşılanırken konuyla ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan
ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Şevket Keskin
'in daha önce Milli Piyango yetkilileriyle görüşme yaptığı ve bunun sonucunda biletlerde Malatya tanıtımının yapıldığı ortaya çıktı. - MALATYA
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