Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirildi - Son Dakika

Milli Piyango'nun 'yılbaşı özel çekilişi'nde 100 milyon liralık büyük ikramiye "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait biletlerden birisinin Manisa'nın Akhisar ilçesinde satıldığı ortaya çıktı.

Milli Piyango 'yılbaşı özel çekilişi'nde 100 milyon liralık büyük ikramiyenin hangi bilete isabet ettiği belli oldu. 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait biletlerden birisinin Manisa'nın Akhisar ilçesinde satıldığı tespit edildi.

Öte yandan çekilişte amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlendi. - İSTANBUL