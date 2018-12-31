Milli Piyango Büyük İkramiye Rakamları Belli Oldu
1 saat önce
Milli Piyango büyük ikramiye rakamları belli olduANKARA - Zengin olma hayalleri kuranların kilitlendiği milli piyango çekilişi rakamları belli oldu.
Milli Piyango büyük ikramiye rakamları belli oldu
ANKARA - Zengin olma hayalleri kuranların kilitlendiği milli piyango çekilişi rakamları belli oldu. 70 Milyon'luk büyük ikramiyeyi 7-6-1-5-5-3-6 rakamları oluşturdu. İkramiye İstanbul
'da tam bilet alan bir talihliye çıktı. Milli Piyango İdaresi
'nin düzenlediği büyük ikramiye çekilişinin rakamları belli oldu. 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarının oluşturduğu 70 Milyonluk büyük ikramiye tam biletle İstanbul'daki bir talihliye çıktı. Böylece zengin olamayanların bir sonraki hayali de 2020 büyük ikramiye çekilişine kaldı. 4-9 rakamlarına sahip olan biletlere ise amorti vurdu. Şimdi ise gözler büyük ikramiye çıkan vatandaşı arıyor.
31 Aralık
yılbaşı özel çekilişi sonucunda 1 Milyon TL'lik ikramiye şu numaralara çıktı:
8977111
8233872
3250156
0486336
6131177
2136781
1926666
0610463
2875253
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:41 Kaynak: İHA
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