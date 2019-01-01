Son Dakika Haberleri: Milli Piyango Büyük İkramiye Rakamları Belli Oldu

Milli Piyango Büyük İkramiye Rakamları Belli Oldu

1 saat önce

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL'lik büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarından oluşan bilete çıktı.

Milli Piyango Büyük İkramiye Rakamları Belli Oldu, System.String[]
2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL'lik büyük ikramiye 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarından oluşan bilete çıktı.

Milli Piyango İdaresinin düzenlediği büyük ikramiye çekilişinin rakamları belli oldu. 7-6-1-5-5-3-6 rakamlarının oluşturduğu 70 milyon TL'lik büyük ikramiye tam biletle İstanbul'daki bir talihliye çıktı. Böylece zengin olamayanların bir sonraki hayali de 2020 yılına girerken gerçekleştirilecek olan büyük ikramiye çekilişine kaldı. 4-9 rakamlarına sahip olan biletlere ise amorti vurdu.

31 Aralık yılbaşı özel çekilişi sonucunda 1 milyon TL'lik ikramiyenin çıktığı rakamlar şöyle: "8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:24:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Piyango Büyük İkramiye Rakamları Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]