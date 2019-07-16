Milli Piyango'dan 70 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanana ilişkin açıklama
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Milli Piyango'dan 70 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanana ilişkin açıklama.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:48 Kaynak: DHA
Milli Piyango'dan 70 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanana ilişkin açıklama
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon kazanan talihli ortaya çıktı Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor ile anlaştı 70 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi 7,5 ayda 13,5 milyon lira kaybetti Korsanların saldırısına uğrayan gemiden ilk görüntüler