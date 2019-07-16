Milli Piyango'dan 70 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanana ilişkin açıklama-Ekiyle yeniden
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Milli Piyango'dan 70 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanana ilişkin açıklama-Ekiyle yeniden.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:12 Kaynak: DHA
Milli Piyango'dan 70 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanana ilişkin açıklama-Ekiyle yeniden
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon kazanan talihli ortaya çıktı Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor ile anlaştı 70 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi 7,5 ayda 13,5 milyon lira kaybetti Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt