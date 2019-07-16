Milli Piyango'dan "büyük ikramiye" açıklaması
7 saat önce
Milli Piyango İdaresi, 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihliye ilişkin açıklama yaptı.
Milli Piyango İdaresi
, 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihliye ilişkin açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:02
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