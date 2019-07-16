Son Dakika Haberleri: Milli Piyango'dan "büyük ikramiye" açıklaması
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Milli Piyango'dan "büyük ikramiye" açıklaması

7 saat önce

Milli Piyango İdaresi, 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihliye ilişkin açıklama yaptı.

Milli Piyango'dan
Milli Piyango İdaresi, 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihliye ilişkin açıklama yaptı.
Milli Piyango İdaresi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:02 
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