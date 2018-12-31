Son Dakika Haberleri: Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 70 Milyon Liralık Büyük...

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 70 Milyon Liralık Büyük...

1 saat önce

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 70 Milyon Liralık Büyük..., System.String[]
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:11 Kaynak: AA

Aralık, Ekonomi
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