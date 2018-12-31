Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 70 Milyon Liralık Büyük...
1 saat önce
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık
yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:11 Kaynak: AA
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