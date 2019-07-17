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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Uçar

3 saat önce

Milli Piyangonun "Yılbaşı Özel Çekilişinde" tam bilete çıkan büyük ikramiyenin bir bölümünün ilgili banka şubesindeki görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Milli Piyangonun "Yılbaşı Özel Çekilişinde" tam bilete çıkan büyük ikramiyenin bir bölümünün ilgili banka şubesindeki görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Uçar
Yılbaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:39 Kaynak: AA
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