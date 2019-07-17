Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Uçar
3 saat önce
Milli Piyangonun "Yılbaşı Özel Çekilişinde" tam bilete çıkan büyük ikramiyenin bir bölümünün ilgili banka şubesindeki görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:39 Kaynak: AA
Milli Piyangonun "Yılbaşı
Özel Çekilişinde" tam bilete çıkan büyük ikramiyenin bir bölümünün ilgili banka şubesindeki görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.
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