Son Dakika Haberleri: Milli Piyango İdaresi'nden Yılbaşı Çekilişi Açıklaması

Milli Piyango İdaresi'nden Yılbaşı Çekilişi Açıklaması

1 saat önce

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinin saat 15.00'te başlayacağını duyurdu.

Milli Piyango İdaresi'nden Yılbaşı Çekilişi Açıklaması, System.String[]
Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinin saat 15.00'te başlayacağını duyurdu.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 yılbaşı özel çekilişinin Anıttepe binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı belirtilerek şöyle denildi:

"70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır. Saat 15.00'den itibaren basın mensuplarımız çekilişimize katılarak görüntü alabilecekler. Yılbaşı özel çekilişimiz bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup çekilişimize tüm halkımız davetlidir."

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:57 Kaynak: DHA

Anıttepe, Aralık, Milli Piyango İdaresi, Yılbaşı, Güncel
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