Milli Piyango İdaresi'nden Yılbaşı Çekilişi Açıklaması (2)
1 saat önce
ÇEKİLİŞ BAŞLADIMilli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00 itibarıyla başlatıldı.
ÇEKİLİŞ BAŞLADI
Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00 itibarıyla başlatıldı. Bu yıl geçen seneden farklı olarak büyük ikramiye çekilişi, daha erken yapılacak. Çekiliş sonuçlarının saat 24.00'ten önce sisteme kaydedileceği belirtildi. Bu nedenle 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri de 20.00- 20.30 saatlerinde yapılacak.
Selen YALAZ- Kaan ULU/ANKARA,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:40 Kaynak: DHA
Altında Rekor Beklenmiyor! İşte Uzmanların 2019 Yılı Gram Altın Tahminleri
42 Lira Yargılama Bedelini Kabul Etmeyen Mahkum Cezaevinden Dilekçe Yazdı
Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL
Yeni Zellanda 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu