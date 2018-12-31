Milli Piyango İdaresi'nden Yılbaşı Çekilişi Açıklaması (Yeniden)
50 dakika önce
ÇEKİLİŞ BAŞLADIMilli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00 itibarıyla başlatıldı.
ÇEKİLİŞ BAŞLADI Milli Piyango İdaresi
'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00 itibarıyla başlatıldı. Bu yıl geçen seneden farklı olarak büyük ikramiye çekilişi, daha erken yapılacak. Çekiliş sonuçlarının saat 24.00'ten önce sisteme kaydedileceği belirtildi. Bu nedenle 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri de 20.00- 20.30 saatlerinde yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:24 Kaynak: DHA
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