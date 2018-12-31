Son Dakika Haberleri: Milli Piyango İdaresi'nden Yılbaşı Çekilişi Açıklaması (Yeniden)

Milli Piyango İdaresi'nden Yılbaşı Çekilişi Açıklaması (Yeniden)

50 dakika önce

ÇEKİLİŞ BAŞLADIMilli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00 itibarıyla başlatıldı.

Milli Piyango İdaresi'nden Yılbaşı Çekilişi Açıklaması (Yeniden), System.String[]
ÇEKİLİŞ BAŞLADI

Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00 itibarıyla başlatıldı. Bu yıl geçen seneden farklı olarak büyük ikramiye çekilişi, daha erken yapılacak. Çekiliş sonuçlarının saat 24.00'ten önce sisteme kaydedileceği belirtildi. Bu nedenle 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri de 20.00- 20.30 saatlerinde yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:24 Kaynak: DHA

Milli Piyango İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Piyango 2019 Yılbaşı Çekilişi Başladı! İşte Kazanan Rakamlar Kadın Dizisinin Yıldızı Özge Özpirinçci, Annesi İçin Kesenin Ağzını Açtı

Son Dakika! Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Kazanan Rakamlar Belli Oldu Son Dakika! Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 20:14:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Piyango İdaresi'nden Yılbaşı Çekilişi Açıklaması (Yeniden)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]