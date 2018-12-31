Son Dakika Haberleri: Milli Piyango İdaresi'nden Yılbaşı Çekilişi Açıklaması (3)

Milli Piyango İdaresi'nden Yılbaşı Çekilişi Açıklaması (3)

1 saat önce

1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALARMilli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu.

Milli Piyango İdaresi'nden Yılbaşı Çekilişi Açıklaması (3), System.String[]
1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1'er milyon liranın sahibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:08 Kaynak: DHA

Milli Piyango İdaresi, Güncel
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