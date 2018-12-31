Milli Piyango İdaresi'nden Yılbaşı Çekilişi Açıklaması (4)
1 saat önce
BÜYÜK İKRAMİYE TAM BİLETEMilli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişte amortiler '4' ve '9' numaralı biletler olarak belirlendi.
BÜYÜK İKRAMİYE TAM BİLETE
Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişte amortiler '4' ve '9' numaralı biletler olarak belirlendi. 7 milyon liralık ikramiye '9915188' numaralı çeyrek biletin sahibine çıkarken, 70 milyon liralık büyük ödül '7615536' numaralı biletin sahibine gitti. Büyük ikramiyenin uzun yıllar sonra ilk kez tam bilete çıktığı ve bu biletin İstanbul
'da satıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:18 Kaynak: DHA
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