Son Dakika Haberleri: Milli Piyango İdaresinden 'şeffaflık' açıklaması

Milli Piyango İdaresinden 'şeffaflık' açıklaması

57 dakika önce

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şans oyunlarına ait çekilişler şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Milli Piyango İdaresinden 'şeffaflık' açıklaması, System.String[]
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şans oyunlarına ait çekilişler şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir." denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:10 

Milli Piyango İdaresi, Ekonomi
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