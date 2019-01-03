Milli Piyango İdaresinden 'şeffaflık' açıklaması

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şans oyunlarına ait çekilişler şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şans oyunlarına ait çekilişler şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir." denildi.

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Milli Piyango İdaresinden "Şeffaflık" Açıklaması

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