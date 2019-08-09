Son Dakika Haberleri: Milli Piyango ihalesi sonuçlandı
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Milli Piyango ihalesi sonuçlandı

20 dakika önce

Milli Piyango ihalesinde en iyi teklifi, 9 milyar 320 milyon lira ile Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin verdiği bildirildi.

Milli Piyango ihalesi sonuçlandı, System.String[]
Milli Piyango ihalesinde en iyi teklifi, 9 milyar 320 milyon lira ile Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin verdiği bildirildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:53 
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Milli Piyango ihalesinde dev teklif: 9 milyar 320 milyon lira
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