Milli Piyango ihalesi sonuçlandı

Milli Piyango ihalesinde en iyi teklifi, 9 milyar 320 milyon lira ile Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin verdiği bildirildi.

Milli Piyango ihalesinde en iyi teklifi, 9 milyar 320 milyon lira ile Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin verdiği bildirildi.

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Milli Piyango ihalesinde dev teklif: 9 milyar 320 milyon lira

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