Milli Piyango ihalesi sonuçlandı
20 dakika önce
Milli Piyango ihalesinde en iyi teklifi, 9 milyar 320 milyon lira ile Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin verdiği bildirildi.
Milli Piyango ihalesinde en iyi teklifi, 9 milyar 320 milyon lira ile Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin verdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:53
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