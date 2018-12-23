Milli Piyango Kuyruğu Havadan Böyle Fotoğraflandı
2 saat önce
UMUDUNU Milli Piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'ndeydi.
UMUDUNU Milli Piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü
'ndeydi... Kuyruk, milli piyango bilet gişesinden Mısır
Çarşısı'na kadar uzandı. Milli Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 70 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Kuyruk, bilet gişesinden Mısır Çarşısı'nın girişine kadar uzandı. Kuyruk havadan fotoğraflandı.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:52 Kaynak: DHA
Milli Piyango Kuyruğu Havadan Böyle Fotoğraflandı
Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım
Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma