Son Dakika Haberleri: Milli Piyango Kuyruğu Havadan Böyle Görüntülendi

Milli Piyango Kuyruğu Havadan Böyle Görüntülendi

2 saat önce

Umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'ndeydi.

Milli Piyango Kuyruğu Havadan Böyle Görüntülendi, System.String[]


Umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'ndeydi... Kuyruk, milli piyango bilet gişesinden Mısır Çarşısı'na kadar uzandı. Milli Piyango'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 70 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Kuyruk, bilet gişesinden Mısır Çarşısı'nın girişine kadar uzandı. Kuyruk havadan görüntülendi. 

Görüntü dökümü:  

--------------

-Kuyruğun havadan görüntüleri - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:39 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Piyango Kuyruğu Havadan Böyle Fotoğraflandı Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:20:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Piyango Kuyruğu Havadan Böyle Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]