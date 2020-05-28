Milli Piyango'nun şans oyunları, Misli.com'la

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Sayısal Loto, On Numara, Şans Topu ve yeni adıyla Para Loto da evinize geliyor!



Milli Piyango'nun yıllardır oynanan ve kendine has günlerinde ikramiye dağıtan Sayısal Loto, On Numara ve Şans Topu'nun yanında, yeni adıyla Para Loto da "çok yakında" sanal platforma taşınıyor.



Sayısal Loto: Katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4 ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Bu oyunun çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.



On Numara: Her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. Bu oyunun çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.



Şans Topu: İki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numara seçerek oyuna katılabilir. İkramiye grupları ise (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1)'dir. Bu oyunun çekilişleri haftada bir kez Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.



Para Loto: Bilinen adı Süper Loto olan bu oyunda; katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4 ve 3 sayıyı bilmeleri beklenmektedir. Bu oyunun çekilişleri haftada bir kez Perşembe günleri yapılmaktadır.



Bilinmesi gerekenler...



