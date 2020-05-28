Milli Piyango'nun şans oyunları, Misli.com'la "çok yakında" evinize geliyor! - Son Dakika

Milli Piyango'nun şans oyunları, Misli.com'la "çok yakında" evinize geliyor!

Bu bir ilandırGeçtiğimiz haftalarda Milli Piyango tarafından sanal platforma "Süper Piyango" adıyla yeni bir oyun taşınmıştı.

Milli Piyango'nun şans oyunları, Misli.com'la

Bu bir ilandır


Sayısal Loto, On Numara, Şans Topu ve yeni adıyla Para Loto da evinize geliyor!


Milli Piyango'nun yıllardır oynanan ve kendine has günlerinde ikramiye dağıtan Sayısal Loto, On Numara ve Şans Topu'nun yanında, yeni adıyla Para Loto da "çok yakında" sanal platforma taşınıyor.


Sayısal Loto: Katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4 ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Bu oyunun çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.


On Numara: Her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. Bu oyunun çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.


Şans Topu: İki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numara seçerek oyuna katılabilir. İkramiye grupları ise (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1)'dir. Bu oyunun çekilişleri haftada bir kez Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.


Para Loto: Bilinen adı Süper Loto olan bu oyunda; katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4 ve 3 sayıyı bilmeleri beklenmektedir. Bu oyunun çekilişleri haftada bir kez Perşembe günleri yapılmaktadır.


Bilinmesi gerekenler...


Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:37 

Son Dakika Spor Milli Piyango'nun şans oyunları, Misli.com'la 'çok yakında' evinize geliyor! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Orhan Ak'ın kulüpte görev alacağına dair çıkan haberleri yalanladı Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı Aurelio sonrası Zico'nun geri dönüş ihtimali, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı Avrupa'dan birçok teklif alan Başakşehirli İrfan Can tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı Lazio, Vedat Muriqi için devreye girdi! Ciddi teklif gelirse, Fenerbahçe satışa onay verecek Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor         
17:39
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı         
17:33
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı         
17:32
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak         
17:05
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:58
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı         
16:57
Son Dakika: TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı Son Dakika: TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı         
16:51
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi         
16:47
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi         
16:42
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar         
16:42
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı         
16:41
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı         
16:38
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı         
16:37
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı         
16:32
Canlı yayında yöneltilen Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar         
16:32
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü? Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?         
16:25
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi mozaik görenleri büyüledi Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi mozaik görenleri büyüledi         
16:15
Taksici, doğum yapan kadını Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi         
16:10
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı         
15:57
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi         
15:54
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı         
15:36
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı         
15:25
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı         
15:23
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu         
15:19
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu         
15:13
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde         
15:11
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı         
15:09
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi         
14:49
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı         
14:34
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 18:15:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Piyango'nun şans oyunları, Misli.com'la "çok yakında" evinize geliyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]