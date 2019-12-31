Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi - 1 Milyon TL çekilişi (4) - Son Dakika

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Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi - 1 Milyon TL çekilişi (4)
6 saat önce
Milli Piyango yılbaşı 1.000.000 TL çekilişinden görüntüler ANKARA - Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:51 Kaynak: AA
Milli Piyango yılbaşı 1.000.000 TL çekilişinden görüntüler ANKARA - Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi devam ediyor. (4)
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