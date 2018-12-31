Son Dakika Haberleri: Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi Başladı (1)

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi Başladı (1)

1 saat önce

-Çekilişten detay ANKARA - Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı.

-Çekilişten detay
ANKARA - Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zellanda 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki

Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:28:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi Başladı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]