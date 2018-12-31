Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi Başladı (1)
1 saat önce
-Çekilişten detay ANKARA - Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı.
-Çekilişten detay
ANKARA - Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:51 Kaynak: AA
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