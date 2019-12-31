Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı. - ANKARA