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Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı...
6 saat önce
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:46 Kaynak: İHA
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı. - ANKARA
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