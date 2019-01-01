Milli Piyango Rakamları Belli Oldu

6-1-5-5-3-6 rakamlarından oluşan tam bilete çıktı.

6-1-5-5-3-6 rakamlarından oluşan tam bilete çıktı. İkramiye İstanbul'da bir tam bilet alan bir talihliye çıktı. Amorti sayıları ise 4 ve 9 oldu. - ANKARA

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