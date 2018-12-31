Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye belirlendi

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi yapılıyor.

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi yapılıyor. Çekilişte amorti rakamları 4 ve 9 olarak belirlendi. 7 milyon TL, 9915188 numaralı bilete çıktı. 70 milyon liralık büyük ikramiye ise, 7615536 numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Amorti Rakamları Belli Oldu

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Kazanan Rakamlar Belli Oldu

HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu