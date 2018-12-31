Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye belirlendi
1 saat önce
Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi yapılıyor.
Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi yapılıyor. Çekilişte amorti rakamları 4 ve 9 olarak belirlendi. 7 milyon TL, 9915188 numaralı bilete çıktı. 70 milyon liralık büyük ikramiye ise, 7615536 numaralı çeyrek bilete isabet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:15
Amorti Rakamları Belli Oldu
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Kazanan Rakamlar Belli Oldu
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