Son Dakika Haberleri: Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye belirlendi

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye belirlendi

1 saat önce

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi yapılıyor.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye belirlendi, System.String[]
Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi yapılıyor. Çekilişte amorti rakamları 4 ve 9 olarak belirlendi. 7 milyon TL, 9915188 numaralı bilete çıktı. 70 milyon liralık büyük ikramiye ise, 7615536 numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:15 

Ekonomi
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