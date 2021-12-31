Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 'çeyrek' bilete isabet etti - Son Dakika

MİLLİ Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti.

Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiye çekilişi saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 120 milyon TL'lik büyük ikramiye 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 120 milyon TL, 12 milyon TL, 1 milyon TL, 200 bin TL, 12 bin TL, 6 bin TL, 2 bin TL, 1000 TL, 500 TL, 300 TL, 240 TL, 120 TL (Amorti) ve 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

AMORTİLER 4 VE 5 OLDUYılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları ise 4 ve 5 oldu.

Haber: Kaan ULU/ANKARA,