Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı

7 saat önce

MİLLİ Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00 itibarı ile başladı.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı, System.String[]

MİLLİ Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00 itibarı ile başladı. Milli Piyango Genel İdaresi, bu yıl toplamda 436 milyon 540 bin liralık ikramiye dağıtacak.

Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00'de başladı. Milli Piyango Genel İdaresi'nde yapılan çekilişte şu ana kadar 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişi tamamlandı. Saat 20.00- 21.00 arasında ise 80 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi yapılacak. Bu yıl Milli Piyango Genel İdaresi Türkiye genelinde 37 milyon 100 adet bilet bastı. Dağıtılacak toplam ikramiye rakamı ise 436 milyon 540 bin TL olarak belirlendi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:03 Kaynak: DHA
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