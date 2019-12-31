Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı (2) - Son Dakika

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı (2)

6 saat önce

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDIMilli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişlerinin ardından, 10 adet 1 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı (2), System.String[]

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan yılbaşı özel çekilişinde 500 adet bin liralık, 200 adet 5 bin liralık, 100 adet 400 liralık ikramiye çekilişlerinin ardından, 10 adet 1 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. Çekiliş sonunda, 7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 ve 3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN BİLET BELLİ OLDU

Saatler ilerledikçe heyecanın arttığı salondaki çekilişte '4' ve '8' amorti rakamları olarak belirlendi. Daha sonra 8 milyon ve 80 milyon liralık ikramiyelerin çekilişi yapıldı. '9976216' numaralı bilete 8 milyon liralık ikramiye çıktı. Büyük ikramiye çekilişinde heyecan doruğa çıktı. Çekiliş sonunda 80 milyon liralık ikramiye çıkan bilet '1358490' olarak belirlendi.

Büyük ikramiyenin İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep'teki talihlilere çıktığı belirlendi.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı
Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz

Son Dakika Haberleri
03:45 Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu (2) - Son Dakika
03:44 Bir dakika ara ile yeni yıla 'merhaba' dediler - Son Dakika
03:42 Yeni yılın ilk bebeği Zehra Melek oldu - Son Dakika
03:39 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan, yılın ilk bebeğine hediye - Son Dakika
03:36 İstanbul Valisi Yerlikaya'dan  taksicilere yeni yıl ziyareti - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 03:49:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]