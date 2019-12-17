Milli Piyangodan yılbaşı özel çekilişi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Piyangodan yılbaşı özel çekilişi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Milli Piyangodan yılbaşı özel çekilişi açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık'taki 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağı bildirildi.

Milli Piyangodan yılbaşı özel çekilişi açıklaması Açıklaması, System.String[]

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık'taki 80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin 20.00-21.00 saatlerinde yapılacağı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadesi kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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