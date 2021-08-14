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Milli radar MİLSAR, İHA'lar için göreve hazır - Son Dakika

Milli radar MİLSAR, İHA'lar için göreve hazır

14.08.2021 16:13

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçlarının (İHA) etkinliğini artırmak için geliştirdiği elektronik çözümlere MİLSAR radarı eklendi.

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçlarının (İHA) etkinliğini artırmak için geliştirdiği elektronik çözümlere MİLSAR radarı eklendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Meteksan Savunma tarafından geliştirilen yapay açıklık (Synthetic Aperture Radar/SAR) ve hareketli hedef tespit radarı MİLSAR, göreve hazır şekilde ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek.

MİLSAR, uzun görev süreleri ile gökyüzünde birer "gözetleme noktası" gibi görev yapan İHA'ların, elektro-optik sistemlerin etkisiz kaldığı kötü hava şartlarında veya bulut üstünde uçarken bile etkin olmasını sağlayacak.

Taktik sınıfı İHA'ların da faydalı yükü olabilecek kadar düşük hacme, ağırlığa ve güç tüketimine sahip MİLSAR'ın, kalifikasyon süreçleri başarıyla tamamlandı.

Yapay açıklık ve hareketli hedef tespit radarlar, elektro-optik algılayıcıların etkisiz kaldığı hava koşullarında da yüksek çözünürlüklü görüntü sağlamaya devam edebildiği için keşif ve gözetleme uçakları ile uydularının vazgeçilmez algılayıcısı konumunda bulunuyor.

MİLSAR'ın en önemli özelliği, Bayraktar TB2'den ANKA'ya, Aksungur'dan Bayraktar Akıncı'ya kadar taktik ve stratejik seviye milli İHA'ların tümünde görev yapabiliyor olması. Gelişmiş teknolojisi ve yenilikçi mimari yaklaşımların kullanılması sayesinde hafifletilen ve boyutları küçültülen MİLSAR, bir taktik İHA'nın üretebileceği güç kapasitesinin içinde kalabilmesiyle fark yaratıyor.

İHA platformu üzerinde kabul testleri tamamlanan MİLSAR'ın, 30 kilogramın altında ağırlığı, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme kapasitesi, platformlara kolay entegre edilebilme özellikleriyle yakın zamanda milli İHA'larda kullanılması bekleniyor.

İHA'ların gücüne güç katacak

Meteksan Savunma Radar Sistemleri Program Direktörü Serkan Çak, AA muhabire yaptığı açıklamada, MİLSAR'ın Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde İHA'lar başta olmak üzere hava platformları için yerli imkanlarla geliştirilen ileri teknoloji radar sistemi olduğunu söyledi.

Çak, radarın hedef tespiti fonksiyonunda yerdeki hareketli hedeflerin tespit ve takibini yapabildiğini, bunun yanı sıra görüşün hiç olmadığı şartlarda bile mesafeden bağımsız 30 santimetreye kadar çözünürlükte görüntü almaya imkanı sağladığını ifade etti.

MİLSAR'ın mühendislik testlerini tamamladıklarını bildiren Çak, "Radarın insanlı keşif araçlarında, İHA'larda, helikopterlerde, hatta gözetleme balon sistemlerinde kullanılabilir olduğunu söyleyebiliyoruz. Görüşün sınırlı olduğu ya da görüşün olmadığı sisli havalarda, bulut üstü uçuş yapılması zorunlu durumlarda sadece kamera sistemleriyle uçan İHA'larımız MİLSAR'ın entegre edilmesiyle gücüne güç katacaktır." dedi.

Çak, MİLSAR'ın sahip olduğu yeteneklerle yangın söndürme faaliyetlerinin kısıtlandığı gece şartlarında yangının seyrinin izlenmesinde, analiz edilmesinde ve yangın sonrası hasar tespitinde de etkin şekilde kullanılabileceğine dikkati çekti.

Muadilleri karşısında öne çıkıyor

Başlangıçta Bayraktar TB2 ile entegrasyon süreci yürüttüklerini daha sonra ANKA ile uçuş testleri gerçekleştirdiklerini anlatan Çak, projede kabul sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Çak, "2019 yılındaki IDEF'te maket olarak sunduğunuz MİLSAR'ı bu yıl mühendislik testleri tamamlanmış, kullanılabilir bir ürün olarak Meteksan Savunma standında sergileyeceğiz. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının himayelerinde, onların yönlendirmeleriyle gerek güvenlik güçlerinin kullandığı İHA'larda gerek ihraç edilen İHA sistemlerinde MİLSAR'ın kullanılmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Gelişen teknolojileri MİLSAR'da azami olarak kullandıklarını dile getiren Çak, şunları kaydetti:

"Kullanıcısına 360 derece farkındalık sağlayan bu karmaşık radar sistemini son derece düşük ağırlık ve hacimde, tek bir ünite olarak geliştirme şansımız oldu. Bu teknolojiler, teknikler havacılık sektöründe ve İHA dünyasında son derece önemli özellikler. Bu sebeple bu teknolojilerin hepsini yerli imkanlarla geliştirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Dünyadaki muadillerine baktığımızda da MİLSAR'ın özellikleriyle öne çıktığını söyleyebiliriz."

Milli radar MİLSAR, İHA'lar için göreve hazır
Milli radar MİLSAR, İHA'lar için göreve hazır
Milli radar MİLSAR, İHA'lar için göreve hazır
Milli radar MİLSAR, İHA'lar için göreve hazır

İhlas Haber Ajansı, Meteksan Savunma, Milli, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Milli radar MİLSAR, İHA'lar için göreve hazır - Son Dakika Ekonomi


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