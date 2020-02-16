Milli radarda sona yaklaşıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk sivil havacılık radar sistemi Milli Gözetim Radarı'nda (MGR) sona yaklaşıldı. Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı biten MGR, yapılan testlerin ardından hizmete girecek.



Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı'nda sona yaklaşıldı. Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı sona eren MGR, yapılacak testlerin ardından hizmet verecek. Milli Gözetim Radarı hakkında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, MGR'nin TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildiğinin altını çizerek, "MGR, milli imkanlarla hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı havaalanı yaklaşım radar sistemi olacak" diye konuştu.



MGR'nin Gaziantep Havalimanı'nda kurulduğunu belirten Bakan Varank, "Test aşamaları tamamladıktan sonra tam fonksiyonlu olarak DHMİ'ye teslim edilecek. Ardından da hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacak" ifadelerini kullandı.



"Ticarileşme konusunda tekliflere açığız"



BİLGEM'in Türkiye'nin kendi özgün teknolojilerini geliştirmede çok önemli bir fonksiyona sahip olduğunu belirten Bakan Varank, "Elbette TÜBİTAK enstitülerinin temel görevi kritik Ar-Ge çalışmaları yürütmek. Bu geliştirdiğimiz teknolojileri ticarileştirmek, seri üretimini yapmak isteyen firmalarla iş birliğine, onlara bu teknolojiyi lisanslamaya da hazırız" şeklinde konuştu.



Tam yedekleme özelliğine sahip birincil gözetleme radarı PSR ve ikincil gözlem radarı SSR'den oluşan MGR, PSR radarı, S- bantta çalışarak, 112 kilometre menzile ve 8.5 kilometre azimut kapsama alanına sahip. Ayrıca SSR radarı MODE-S desteği sağlıyor. Bu sayede uçağın tescil işareti, mevkisi, irtifası ve hızı gibi bilgiler iletilebiliyor. Hareketli hedef takibi yapabilen algoritmaya sahip olan MGR, yağış konumu ve yoğunluğunu da ölçebiliyor.



PSR sisteminin tam yedeklilik testleri ve fabrika kabul testleri tamamlanan MGR'nin saha kabul test süreci 24 Şubat'ta başlayacak. - ANKARA