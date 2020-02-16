Milli radarda sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Milli radarda sona yaklaşıldı

16 dakika önce

Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı (MGR) göreve hazırlanıyor.

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Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı (MGR) göreve hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı biten MGR, test aşamasının ardından hizmete girecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, radarın TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildiğini bildirdi. Varank, "MGR, milli imkanlarla hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı havaalanı yaklaşım radar sistemi olacak. Milli Gözetim Radarı'mız ile sivil uçaklarımız daha güvenli iniş kalkış yapacak." ifadelerini kullandı.

MGR'nin test aşamaları tamamladıktan sonra tam fonksiyonlu olarak DHMİ'ye teslim edileceğini belirten Varank, ardından da hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacağını kaydetti.

Bakan Varank, BİLGEM'in Türkiye'nin kendi özgün teknolojilerini geliştirmede çok önemli bir fonksiyona sahip olduğuna işaret ederek "Elbette TÜBİTAK enstitülerinin temel görevi kritik Ar-Ge çalışmaları yürütmek. Bu geliştirdiğimiz teknolojileri ticarileştirmek, seri üretimini yapmak isteyen firmalarla iş birliğine, onlara bu teknolojiyi lisanslamaya da hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Menzili 112 kilometre

MGR, tam yedekleme özelliğine sahip birincil gözetleme radarı PSR ve ikincil gözlem radarı SSR'den oluşuyor. PSR radarı, S bantta çalışarak 112 kilometre menzile ve 8,5 kilometre azimut kapsama alanına sahip bulunuyor. SSR radarı da MODE-S desteği sağlıyor. Bu sayede, uçağın tescil işareti, mevkisi, irtifası ve hızı gibi bilgiler iletilebiliyor.

Hareketli hedef takibi yapabilen algoritmaya sahip MGR, yağış konumunu ve yoğunluğunu da ölçebiliyor.

PSR sisteminin tam yedeklilik testleri ve fabrika kabul testleri tamamlandı. Sistemin saha kabul test süreci ise 24 Şubat'ta başlayacak.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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