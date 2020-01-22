Milli raftingciler zirveyi kaptırmamak için çalışıyor - MUĞLA

Dünya klasmanında birinci sıraya yükselmeyi başaran 19 Yaş Altı Erkek Rafting Milli Takımı, zirvedeki yerini korumak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kampa giren milli raftingciler, Dalyan Kanalı'nda antrenmanlarını sürdürüyor.

Kampı ziyaret eden Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya ve Avrupa şampiyonalarından birincilikle dönmek istediklerini söyledi.

Rafting Milli Takımının hazırlık kampında 19 yaş altı ve açık yaş kategorisinde 24'er sporcunun katıldığını aktaran Yardımcı, raftingcilerin 10 antrenörün gözetiminde çalıştığını kaydetti.

Türkiye'nin 265 madalyayla şu anda dünya klasmanında birinci sırada yer aldığını vurgulayan Yardımcı, "Milli takımlarımızı dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlıyoruz. Bir sonraki hedefimiz olimpiyat. Doğu ve Güneydoğu illerindeki Türkiye şampiyonalarından seçilmiş kızlarımız var. Rafting Milli Takımı olarak çok iyiyiz. Bir branşta 25 altın madalya alarak Brezilya'nın 25 senelik rekorunu egale edip dünya klasmanında birinci sıraya yükseldik." diye konuştu.

Yardımcı, dünya klasmanındaki birinciliği korumak için özellikle 19 yaş altı serisine çok önem verdiklerini ve bu nedenle genç ve dinamik sporcular yetiştirdiklerini dile getirdi.

Avrupa şampiyonasında 50 madalya almayı hedeflediklerini ifade eden Yardımcı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun himayelerinde bunu başaracaklarına inandığını kaydetti.

Sportif amaçlı turizme çok önem verdiklerine değinen Yardımcı, "Sportif amaçlı turizm yapmak ve dünyanın dikkatini bu yöne çekebilmek için sportif başarı şart. Eğer sportif başarıyı yakalarsanız, sportif rafting turizmini de yakalamış olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Rafting Milli Takımı'nın kamp alanı olarak bölgeyi seçmelerinin hava şartlarının çok uygun olmasından kaynaklandığını dile getiren Yardımcı, "Bölge kış kampları için müsait. Çocuklar burada doğa ile bütünleşiyor. Şubatın ortası gibi okul sporları rafting şampiyonasını bu bölgede yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Milli sporculardan Yavuz Selim Öztürk ise zorlu kamp döneminin ardından katılacakları uluslararası şampiyonalardan madalyalarla döneceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi.

Eda Avcı da "Hocalarımız sayesinde çok iyi verimli bir antrenman yapıyoruz. Hedefim milli takım kadrosuna seçilip milli takımı hem dünya şampiyonasında hem de Avrupa şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmek." dedi.