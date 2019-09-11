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Milli Raiting’de yeni model

49 dakika önce

İlk kez 2008'de fikir olarak ortaya atılan yerli kredi derecelendirme kuruluşu konusunda yeni bir model oluşturuldu.

Milli Raiting’de yeni model, System.String[]

İlk kez 2008'de fikir olarak ortaya atılan yerli kredi derecelendirme kuruluşu konusunda yeni bir model oluşturuldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:40 
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