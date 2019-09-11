Milli Raiting’de yeni model
49 dakika önce
İlk kez 2008'de fikir olarak ortaya atılan yerli kredi derecelendirme kuruluşu konusunda yeni bir model oluşturuldu.
İlk kez 2008'de fikir olarak ortaya atılan yerli kredi derecelendirme kuruluşu konusunda yeni bir model oluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:40
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