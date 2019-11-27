Son Dakika Haberleri: Milli rüzgar sörfçü Lena Erdil yeni sezondan umutlu
Son Dakika Ekonomi Milli rüzgar sörfçü Lena Erdil yeni sezondan umutlu - Son Dakika Ekonomi

Milli rüzgar sörfçü Lena Erdil yeni sezondan umutlu

6 saat önce

Milli rüzgar sörfçü Lena Erdil, katıldığı son yarışta ciddi bir sakatlığı atlatarak madalya kazandığı için mutlu olduğunu ve gelecek sezon tam performansla mücadele edebileceğini söyledi.

Milli rüzgar sörfçü Lena Erdil yeni sezondan umutlu, System.String[]

Milli rüzgar sörfçü Lena Erdil, katıldığı son yarışta ciddi bir sakatlığı atlatarak madalya kazandığı için mutlu olduğunu ve gelecek sezon tam performansla mücadele edebileceğini söyledi.

Ciddi bir sakatlık sürecinin ardından katıldığı Yeni Kaledonya'da düzenlenen 2019 Bureau Valle Dream Cup'ta üçüncülük elde eden 30 yaşındaki sporcu, sağlık durumu ve yeni sezona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rüzgar sörfüne madalyayla döndüğü için çok mutlu olduğunu kaydeden Red Bull sporcusu Erdil, "Sakatlığımdan sonra başarılı bir geri dönüş yapma hayali, beni sonsuz saatler boyunca süren fizyoterapi seanslarında motive eden şeydi. En üst seviyede mücadele etmeye çalışırken sınırlarımı kabul etmeye çalışmak çok zorlayıcı ama bir o kadar da aydınlatıcı bir deneyim oldu." şeklinde görüş belirtti.

Yeni sezondan büyük beklentileri olduğunu vurgulayan Lena Erdil, "Her şeyden önemlisi, yeni sezona kazanma açlığıyla giriyorum. 'Değerli hiçbir şey kolay elde edilemez' sözüne yürekten inanıyorum. 2020 sezonu için tam performansla antrenman yapabilecek olmak, beni inanılmaz motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Kaledonya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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