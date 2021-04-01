Milli şair gibi ödülünü 'Sevgi Evleri'ne bağışladı - Son Dakika

Milli şair gibi ödülünü 'Sevgi Evleri'ne bağışladı

01.04.2021 11:50
Milli şair gibi ödülünü 'Sevgi Evleri'ne bağışladı, System.String[]

Muğla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında ortaokul kategorisinde birinci olan 14 yaşındaki Elif Naz Damkaçı yarışmadan kazandığı ödülü kabul etmeyip birincilik ödülünü Sevgi Evlerine bağışladı.

Muğla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında ortaokul kategorisinde birinci olan 14 yaşındaki Elif Naz Damkaçı yarışmadan kazandığı ödülü kabul etmeyip birincilik ödülünü Sevgi Evlerine bağışladı.

Maneviyat maddiyattan daha önemli

Maneviyatın maddiyattan daha önemli olduğunu dile getiren Elif Naz Damkaçı, küçük yaşlardan beri İstiklal Marşı'nı okuyarak büyüdüğünü söyledi. Elif Naz Damkaçı, "İlkokul çağımdan beri sürekli İstiklal Marşı'nı okuyarak büyüdüm. Ailem de bana bir tohum ekti İstiklal aşkı olarak. O istiklal aşkı da benimle beraber büyüdü. Bu yarışmadan okulum sayesinde haberim oldu. Neden okumayayım dedim. Çünkü bu ekstra bir iş değil görev değil. Sonrasında kazandığımı öğrendim. Bu tabi ki benim için bir gurur. Fakat Mehmet Akif'in yazarken hele ki öyle zorlu bi dönemde almadığı ödülü sadece okuduğum için ben kabul edemezdim. Belki küçük bir ödülüm olurdu, fakat bu ödülü bağışlamak benim için daha büyük bir ödül. Mehmet Akif Ersoy da ödülünü çocuklara bağışlamıştı. Çocukların ihtiyaçları olabileceğini düşündüm az da olsa bir yardımım dokunsun istedim" ifadelerini kullandı.

Bayrak aşkıyla büyüdü

Baba Ali İhsan Damkaçı, Elif Naz'ın bu duyarlı davranışından dolayı gurur duyduğunu söyledi. Baba Ali İhsan Damkaçı, "Böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için İl Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için bu milli, manevi duyguların yaşatılması çok önemli. Bir ebeveyn olarak çocuğumuzla gurur duyuyoruz. 6 yaşından beri İstiklal Marşı'nı severek okur. Bayrak aşkıyla büyümüştür. Mehmet Akif Ersoy'u da örnek alması ki biz onları Asım'ın nesli gibi yetiştirme gayreti içinde olan anne babalar olarak dönütünü almak da çok güzel. Çabalarıyla girdiği bu yarışmayı kazanması ve ödülü kabul etmeyip çocuklara bağışlaması bizi daha çok mutlu etti. Umarım örnek bir davranış olur" dedi.

Sevgi evlerindeki yavrulara bağışlayacağını söyledi

İl Müftüsü İbrahim Öcüt tarafından Elif Naz Damkaçı'ya yarışmadan kazandığı ödül takdim edildi. İl Müftüsü Öcüt, Elif Naz'a bu duyarlı davranışı için teşekkür ederek; "İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenledik. Videolar kaydederek öğrenciler bize gönderdiler. Değerlendirmeler sonucunda Elif Naz birinci oldu. Biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak kendilerine çok mütevazi bir ödül teklif etmiştik. Ancak Elif Naz kızımız 'Mehmet Akif Ersoy'un bu millet için yazdığı İstiklal Marşı'ndan bir ücret, maddi bir şey almadığı gibi ben de o ödülü kabul etmiyorum' dedi. Kendisi de Sevgi Evlerindeki yavrulara bağışlayacağını söyledi" dedi.

"Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek"

Elif Naz Damkaçı, Muğla İl Müftüsü İbrahim Öcüt'ten aldığı birincilik ödülünü Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik'e teslim etti. Seyfi Bozçelik, "Bu haberi ilk duyduğumda o ruhu yeniden yaşadım. Aklıma Mehmet Akif'in 'Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek' ruhunu yaşıyor olduğunu görmek bizim için daha kıymetli. Bu ülkenin gençleri kendi kültüründen beslendiği sürece inanıyoruz ki çağlara damga vuracaktır. Çağlar değiştikçe bu ruhun değişmediğini gördük. Elif de bize bunu göstermiş oldu. Elif'e ve ailesine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Milli şair gibi ödülünü 'Sevgi Evleri'ne bağışladı
Milli şair gibi ödülünü 'Sevgi Evleri'ne bağışladı
Milli şair gibi ödülünü 'Sevgi Evleri'ne bağışladı
Milli şair gibi ödülünü 'Sevgi Evleri'ne bağışladı
Milli şair gibi ödülünü 'Sevgi Evleri'ne bağışladı

İstiklal Marşı, Elif Naz, Milli, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Milli şair gibi ödülünü 'Sevgi Evleri'ne bağışladı - Son Dakika


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