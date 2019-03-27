Milli Şair'i Torunu Anlattı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Sebîlürreşad Eğitim Kültür ve Medeniyet Derneği tarafından düzenlenen 'Adımız Mehmet Akif, kitabımız Safahat' projesi kapsamında Bursa'ya gelen Selma Ersoy Argon, ilk ve ortaokul öğrencilerine dedesi Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anlattı.

Milli Şair Mehmet Âkif Ersoy tarafından "Âsım'ın Nesli" olarak tanımlanan yeni neslin ülkesine ve milletine yararlı bireyler olarak yetişmeleri, kutsal ve milli değerlere, İstiklâl Marşı ve bayrağa sahip çıkması için "milli şuur" ile yarınlara hazırlaması hedefiyle Bursa'daki Mehmet Akif Ersoy adını taşıyan okullarda söyleşiler düzenlendi. Proje kapsamında Gürsu ve Kestel'deki Mehmet Akif Ersoy İlkokulları, Orhangazi, Mustafakemalpaşa, İnegöl ve Osmangazi'deki Mehmet Akif Ersoy ortaokullarındaki öğrencileriyle bir araya gelen Argon, dedesi hakkında bilinmeyenleri öğrencilerle paylaştı.

Öğrenciler, Milli şairin, yoklukla, çileyle, sürgünle ama en çok mücadeleyle geçen hayatını, fikriyatını ve şairliğini de içine alan tüm yönleriyle "doğru" kaynaklardan ve birinci ağızdan Mehmet Âkif Ersoy'un hayatta kalan tek torunu Selma Ersoy Argon ile Sebîlürreşad Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan'dan öğrenme imkanı buldu.

Ayrıca etkinlikte, Sebîlürreşad Yayınları arasında olan; "Gençler İçin Safahat" isimli kitap, Selma Ersoy Argon ve Fatih Bayhan tarafından imzalanarak etkinliklere katılan öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.