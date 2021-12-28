Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Afyonkarahisar'da anıldı - Son Dakika

Milli şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 85'inci yılında, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde anıldı.

Dinar Belediyesi Kültür hizmetleri kapsamında İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla "Bizim Akif" adlı ücretsiz tiyatro gösterisi Belediyesi Kültür Salonunda vatandaşlarla buluştu.

Düzenlenen tiyatro gösterisine; Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, ilçe protokol üyeleri, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tiyatroya katılan vatandaşlara Dinar Belediyesi tarafından meyve suyu ikram edildi.

Tiyatro oyunu sonunda Belediye Başkanı Nihat Sarı, Yazar ve Yönetmen Hasan Özaşlamacı'ya ve beraberindeki heyete günün anısına çiçek takdim etti.

Belediye Başkanı Sarı, gerçekleştirilen anlamlı ve güzel bir tiyatro gösterisi için tiyatro ekibini tebrik ederken, katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.