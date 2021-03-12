Milli şair Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı - Son Dakika

Eyüpsultan Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında hatmi şerif okudu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı öncülüğünde dua edildikten sonra Mehmet Akif Ersoy 'un kabrine karanfil bırakıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy 'u Anma Günü dolayısıyla Milli Şair'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında tören düzenlendi.

Bilim insanlarından Ay'a 6,7 milyon sperm gönderme hamlesi

Türkiye'de aşı olan 1 milyon 300 bin kişiden 852'si koronavirüse yakalandı